উল্টো পথে ভ্যান, আরেক গাড়ির ধাক্কায় চালক নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় উল্টো পথে গাড়ি চালানোর সময় অজ্ঞাতনামা একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় রাজু আহমেদ (৩৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে হাটিকুমরুল গোলচত্বরের পূর্ব পাশে ধোপাকান্তি ওভারব্রিজের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু আহমেদ উল্লাপাড়া উপজেলার সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের চড়িয়া শিকার গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন এই দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত রাজু আহমেদ পাবনা রুট থেকে ভ্যান নিয়ে উল্টো পথে ঢাকা রুটের পাঁচলিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে তাঁর মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

