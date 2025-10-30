এক মাসের মধ্যেই রাবি ক্যাম্পাসে চলবে ‘ই-কার’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (রুয়া) সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত সহজ করতে আগামী এক মাসের মধ্যেই ই-কার চালুর সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’ আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রুয়ার প্রথম কার্যনির্বাহী সভা শেষে সিনেট ভবনের সামনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের পর থেকেই রুয়াকে সক্রিয় করার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। সম্প্রতি বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সমস্যা দেখা দিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বাসের পাশাপাশি রুয়ার পক্ষ থেকে আমরা অতিরিক্ত ১০টি বাসের ব্যবস্থা করি। এতে শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে রাজশাহী থেকে ঢাকা গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসেছে।’
তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত সহজ করতে ই-কার চালু করা হবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যেই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করব; আর সেটাও দ্রুতই শুরু করব।’
এর আগে গত ২৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো রুয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩ আগস্ট সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রুয়ার নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে।