বাজারের ব্যাগে মিলল বিদেশি পিস্তল-গুলি, যুবক গ্রেপ্তার

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি             

বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, আটটি গুলিসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বাঘা পৌরসভার চকাছাতারি গ্রামের রাকিব খানের বাড়ির সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার নয়ন খান (২০) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাংলাবাজার ডিগ্রির চর গ্রামের বাসিন্দা মামুন মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার চকাছাতারি গ্রামের রাকিব খানের বাসার সামনে বাঘা বাজার-আলাইপুর পাকা সড়কে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ বাঘা থেকে আসা একটি ভ্যানের যাত্রী নয়ন খানকে তল্লাশি করে। তাঁর সঙ্গে থাকা একটি সাদা প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগের ভেতরে আটা, রসুন, সরিষার তেলের বোতল এবং সাদা পলিথিনে হিমায়িত মাংসের মধ্যে পলিথিন ও স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন এবং দুটি ম্যাগাজিনের আটটি গুলি জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ ফ ম আছাদুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় পুলিশের সহকারী পরিদর্শক (এসআই) মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে মামলা করেছেন। গ্রেপ্তার নয়ন হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মঙ্গলবার সকালে আদালতে হাজির করা হবে।

