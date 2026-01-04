হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সিরাজগঞ্জে ইটভাটায় অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

বসতবাড়ির আশপাশে গড়ে তোলা ইটভাটা। সম্প্রতি হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ডাকাতিয়া বাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত একটি ইটভাটার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে পরিচালিত এ অভিযানে মেসার্স সোনালি ব্রিকস নামে ইটভাটাকে পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিফান নজমু।

প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. শাহিন আলম। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তুহিন আলম।

