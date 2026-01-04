সিরাজগঞ্জে ইটভাটায় অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ডাকাতিয়া বাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত একটি ইটভাটার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে পরিচালিত এ অভিযানে মেসার্স সোনালি ব্রিকস নামে ইটভাটাকে পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিফান নজমু।
প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. শাহিন আলম। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তুহিন আলম।