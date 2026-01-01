স্বামীর হাত ধরে ট্রেনে ওঠার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল স্ত্রীর

রাজশাহীতে স্বামীর হাত ধরে ট্রেনে ওঠার সময় নিচে পড়ে গিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম রুপা খাতুন (২৩) ও তাঁর স্বামীর নাম মো. অনিক। তাঁরা রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার তিত্তরকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী রেলওয়ে থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রনি সাহা জানান, অনিক ঢাকায় একটি ফার্নিচার কোম্পানিতে চাকরি করেন। বিকেলে ঢাকার উদ্দেশে স্ত্রীকে নিয়ে পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠছিলেন। ওই সময় ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। অনিক আগে উঠে গিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে ট্রেনে উঠছিলেন।
তখন তাঁর স্ত্রী রুপা হাত থেকে ছুটে গিয়ে ট্রেনের নিচে ঢুকে যান। তাৎক্ষণিক অনিকও চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে যান। এরপর ট্রেনটি চলে গেলে দ্রুত রুপাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আরেকটি পা এবং মাথায় গুরুতর জখম হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে রাজশাহী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়সাল বিন আহসান জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।