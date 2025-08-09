হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ডেইরি ফার্মে ডাকাতি, আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা

শাজাহানপুর(বগুড়া) প্রতিনিধি

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় একটি ডেইরি ফার্মে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের কৃষি কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রায় ১৫ জনের একদল ডাকাত ফার্মে কর্মরত কর্মচারীদের বেঁধে রেখে ৯টি গরু এবং ২০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

ডাকাতি হওয়া গরুগুলোর বাজারমূল্য ২০ লাখ টাকা। ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর আহত এক কর্মচারী ৯৯৯-এ কল দিয়ে ঘটনা জানালে শাজাহানপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ফার্মের নিরাপত্তা প্রহরী মোয়াজ্জেম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত প্রায় ২টার দিকে ১৫ জনের ডাকাত দল অতর্কিতে ফার্মে প্রবেশ করে। এ সময় আমাদের সবাইকে ধরে তিনটি কক্ষে আটক করে রাখে এবং ফার্ম থেকে ৯টি গরু ও অফিস ড্রয়ার ভেঙে ২০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ডাকাত দল চলে যাওয়ার পর আমাদের আহত এক কর্মচারী ৯৯৯-এ কল দিয়ে ঘটনা জানান। পরে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ডাকাতি হওয়া গরুগুলো সবই বিদেশি এবং উন্নত জাতের ছিল।’

জানতে চাইলে ফার্মের পাশে গুঞ্জন অটোরাইস মিলের স্বত্বাধিকারী জাকির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সম্প্রতি এক রাতে আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও ডাকাত দল একই কায়দায় হামলা করেছিল। সে সময় পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি পাই নাই। এসব ঘটনায় আমরা ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে আছি। ডাকাতেরা এখন অনেক তৎপর হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আরও বেশি তৎপর না হলে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়বে।’

এ বিষয়ে শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

