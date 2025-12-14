হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

জয়পুরহাটে ট্রাক–ভ্যান সংঘর্ষে নিহত ১

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

উল্টে যাওয়া ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাট সদর উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে ভ্যানের সংঘর্ষে ভ্যানচালক আব্দুল মমিন মোল্লা (৪৮) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুসহ আরও তিনজন আহত হয়েছে।

আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার পাকারমাথা এলাকায় আমিনুল বারীর রাইস মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক আব্দুল মমিন মোল্লা সদর উপজেলার হিচমী মোল্লাপাড়া গ্রামের আবুল হোসেন মোল্লার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বটতলী এলাকা থেকে পাকারমাথার দিকে খাদ্যবোঝাই একটি ট্রাক যাচ্ছিল। একই সময় পাকারমাথা থেকে বটতলীর দিকে তিনজন যাত্রী নিয়ে একটি ভ্যান আসছিল। রাইস মিলের সামনে পৌঁছালে ট্রাক ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও হেলপার পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় ভ্যানচালকসহ তিন যাত্রীকে উদ্ধার করে জয়পুরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভ্যানচালক মমিন মোল্লাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

জয়পুরহাট সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা চলছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে অডিটরিয়ামের ওয়াশরুম থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

সাজিদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রের কাছে ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি

দুর্গাপুরে বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা ও মোনাজাত

রাকসুর জিএসকে ‘হত্যার হুমকি’ দিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার ফেসবুক পোস্ট

বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত তিন

গভীর নলকূপ খনন: বরেন্দ্রজুড়ে শত শত মৃত্যুকূপ

শিশু সাজিদের শেষ বিদায়ে হাজারো মানুষের ঢল

আমার একটা কলিজা হারায় ফেলছি, বিচার চাই: সাজিদের বাবা

প্রাথমিকে শতভাগ বই, মাধ্যমিকে এল অর্ধেক

সব চেষ্টা—আকুতি বিফলে, মায়ের কোলে মৃত সাজিদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা