শাজাহানপুরে দুই ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ১

বগুড়া ও শাজাহানপুর প্রতিনিধি

সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক ও পিকআপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শাজাহানপুরে পাথরবোঝাই ট্রাক ও কলাবোঝাই পিকআপের সংঘর্ষে আব্দুস সালাম (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হন। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের রুপিহার বাজারের উত্তর পাশে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুস সালাম নাটোরের সিংড়া উপজেলার খেজুরতলা আতাইকুলা গ্রামের মৃত মহর আলীর ছেলে।

জানা গেছে, সকাল পৌনে ৭টার দিকে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আব্দুস সালামকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই জুয়েল রানা শাজাহানপুর থানায় মামলা করেছেন।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, রংপুরগামী কলাবোঝাই পিকআপ ও নাটোরগামী পাথরবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে তাঁদের মধ্যে একজন মারা যান। এই ঘটনায় আহত হাফিজুল ইসলাম (৩৫) ও ফরিদুল ইসলাম (৪৫) চিকিৎসাধীন। হাইওয়ে পুলিশ ট্রাক ও পিকআপ হেফাজতে নিয়েছে।

