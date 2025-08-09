হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

শাজাহানপুরে অটোরিকশায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কা, নিহত ১

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের সাজাপুর ফটকি সেতু এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শাজাহানপুরে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা একজন নিহত এবং চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের সাজাপুর ফটকি সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শাজাহানপুর থানার পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে একই হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে বাসের একটি নম্বরপ্লেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাতে মহাসড়কের ওই জায়গায় লোকজন ছিল না বললেই চলে। মূল মহাসড়কের ওপর দিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা যাচ্ছিল। এ সময় অজ্ঞাত একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা একজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন। তিনি আরও বলেন, ‘আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের সবাইকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে আমরা একটি নম্বরপ্লেট পেয়েছি। সেটা দেখে ধারণা করছি, বাস ধাক্কা দিয়ে থাকতে পারে। নিহত ও আহতদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে আমরা কাজ করছি।’

