চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২ ভারতীয় নাগরিক আটক, বিএসএফের কাছে হস্তান্তর

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সীমান্তে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করার ঘটনা ঘটেছে। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাঁদের উদ্ধার করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে।
১৬ বিজিবির রোকনপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আব্দুস সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিজিবি সূত্র জানায়, বুধবার (৭ জানুয়ারি) আনুমানিক বেলা ৩টার দিকে নওগাঁ ব্যাটালিয়নের চাড়ালডাঙ্গা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ২১৯ আরএস থেকে প্রায় ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পূর্ণভবা নদীতে মাছ ধরতে আসে ভারতের মালদা জেলার হবিপুর থানাধীন টিলাশন গ্রামের বাচ্ছু মহলদার (৩৫) ও রাজু মহলদার (২২)।
এ সময় বাংলাদেশের গোমস্তাপুর উপজেলার বেগপুর গ্রামের আব্দুল মমিন (৩০) ও সুমন খান (৩২) মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ওই দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বেগপুর গ্রামে নিয়ে যান।
পরে বিষয়টি জানতে পেরে টিলাশন বিএসএফ ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ চাড়ালডাঙ্গা বিওপিকে অবহিত করে। ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের নির্দেশে বিজিবি দ্রুত অভিযান চালিয়ে আটক দুই ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করে।
আজ বিকেল সোয়া ৫টায় চাড়ালডাঙ্গা সীমান্তে আয়োজিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আটক দুই ভারতীয় নাগরিককে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়।