চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে যুবককে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে গরু আনতে গিয়ে বাংলাদেশি এক যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) আটকের পর নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে সীমান্ত পিলার ১৯/৭ এস এলাকা দিয়ে প্রবেশের পর আজ রোববার তাঁর মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে পড়ে।
নিহত যুবকের নাম মো. রবিউল ইসলাম (৩৫)। তিনি সদর উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সাতরশিয়া গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৩ বিজিবি) জহুরপুর ট্যাক বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৯/৭ এস এলাকা দিয়ে তিন যুবক গরু চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার নুরপুর এলাকায় প্রবেশ করেন।
এ সময় রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বিএসএফের পাতলা টোলা সাবক্যাম্পের সদস্যরা মো. রবিউল ইসলামকে আটক করেন। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকা মো. মানারুল (৪০) ও মো. রমজান আলী (৩৫) নামের দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। আজ সকালে আটক রবিউল ইসলামের মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে স্থানীয় নারায়ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রহজান আলী বলেন, ‘ভোররাতে তিনজন মিলে গরু আনতে ভারতে যায়। পরে জানতে পারি, রবিউল ইসলামকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে। এরপর স্থানীয়দের মাধ্যমে তার মৃত্যুর খবর পাই।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ৫৩ বিজিবি চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘রবিউল ইসলাম নামের এক বাংলাদেশি নাগরিকের নিহত হওয়ার অভিযোগ তার পরিবার আমাদের কাছে জানিয়েছে। বিষয়টি আমরা বিএসএফকে অবহিত করেছি। এ ঘটনায় বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠকের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বিএসএফের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য জানানো হয়নি।’