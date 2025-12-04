হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

বার্ষিক পরীক্ষা না নিয়ে আন্দোলনে শিক্ষকেরা: নেছারাবাদে শিক্ষক-অভিভাবকদের ধাক্কাধাক্কি

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

আজ সকালে নেছারাবাদ উপজেলা পরিষদের সামনে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেছারাবাদে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে দুই দফায় ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। বার্ষিক পরীক্ষা না নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে শিক্ষকেরা আন্দোলন করতে গেলে এই ঘটনা ঘটে।

শিক্ষক আদনান হোসেন বলেন, ‘সারা দেশে সহকারী শিক্ষকদের শাটডাউন কর্মসূচি চলছে। কিন্তু নেছারাবাদে সহকারী শিক্ষক ছাড়াই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল। আমরা কোনো বাধা দিইনি। তারপও উপজেলার কোথাও কোথাও কয়েকজন ব্যক্তি শিক্ষকদের হুমকি দিচ্ছিল। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আমরা উপজেলা পরিষদে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় রুহুল আমীন নামের একজন এসে গালিগালাজ করেন। প্রতিবাদ করতেই তিনি আমার ওপর অতর্কিত হামলা চালান।’

আজ সকালে নেছারাবাদ উপজেলা পরিষদের সামনে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জানা যায়, চলমান আন্দোলনের কারণে নেছারাবাদের সহকারী শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিচ্ছিলেন না। ২ ডিসেম্বর থেকে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হলেও সহকারী শিক্ষক না থাকায় প্রধান শিক্ষকেরা একাই পরীক্ষা পরিচালনা করছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে ১৬৯টি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক একযোগে উপজেলা চত্বরে জড়ো হলে কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় অভিভাবক রুহুল আমীন ও শিক্ষক আদনান হোসেনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি হয়।

অভিভাবক মো. রুহুল আমীন বলেন, ‘পরীক্ষার সময় স্কুল ফেলে শিক্ষকেরা উপজেলা চত্বরে আসেন। বিষয়টি জানতে চাইতেই শিক্ষক আদনান হোসেন আমার ওপর চড়াও হয়ে হামলা চালান।’

নেছারাবাদ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা খোন্দকার জসিম আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।’

সম্পর্কিত

নেছারাবাদে স্কুলঘেঁষা বালুর পাহাড়! শিক্ষার্থীদের নিত্যসঙ্গী ধুলা-দুর্ভোগ

বাউল আবুল সরকারের বিচার দাবিতে পিরোজপুরে আইনজীবীদের বিক্ষোভ

ছারছীনা দরবার শরিফের ১৩৫তম ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল শুরু, যোগ দেবেন মির্জা ফখরুল

আজ প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্বোধন: নেছারাবাদে ব্যানারে হাস্যকর ভুল

পিরোজপুর ২ আসন: নেছারাবাদ থেকে ধানের শীষের প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে মিছিল ও মানববন্ধন

পিরোজপুরে গণপিটুনিতে এক ডাকাত নিহত, আহত অবস্থায় আটক ১

নেছারাবাদে ভূমিকম্পে দুলে ওঠে ঘরবাড়ি, আতঙ্কে স্থানীয়রা

নেছারাবাদে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের ভাই গ্রেপ্তার

পিরোজপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা