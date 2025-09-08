ফুলবাড়ীতে নদী থেকে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ছোট যমুনা নদী থেকে কৃষ্ণ বাশফোর (৫০) নামের হরিজন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় পৌর এলাকার দক্ষিণ সুজাপুর এলাকার ছোট যমুনা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
কৃষ্ণ বাশফোর পৌর শহরের সুজাপুর হরিজনপল্লির মৃত নিশুয়া বাশফোরের ছেলে। তিনি বিরামপুর উপজেলা পরিষদের একজন ঝাড়ুদার ছিলেন।
মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ একে এম খন্দকার মুহিব্বুল।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাড়ি থেকে বের হন কৃষ্ণ বাশফোর। এরপর আর বাড়িতে ফেরেননি তিনি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাননি পরিবারের লোকজন। সোমবার সকালে স্থানীয় সূত্রে তাঁরা জানতে পারেন, পৌর এলাকার দক্ষিণ সুজাপুর এলাকায় ছোট যমুনা নদীতে একটি মরদেহ পড়ে আছে। পরে সেখানে গিয়ে পরিবারের লোকজন মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মুহিব্বুলসহ থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।
কৃষ্ণ বাশফোরের স্ত্রী গীতা রানী বাশফোর জানান, তাঁর স্বামী (কৃষ্ণ বাশফোর) একজন মৃগীরোগী ছিলেন। নদীর পানি দেখলে ভয় পেতেন। এ ছাড়া তিনি অত্যধিক মদ্যপান করতেন।
ওসি মুহিব্বুল বলেন, খবর পেয়ে নদী থেকে হরিজন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হবে।