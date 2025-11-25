পিরোজপুর ২ আসন: নেছারাবাদ থেকে ধানের শীষের প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে মিছিল ও মানববন্ধন

পিরোজপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন করে নেছারাবাদ থেকে ধানের শীষের প্রতীকে প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার মিয়ারহাট ও ইন্দেরহাট এলাকায় ২ হাজারের বেশি নারী-পুরুষ ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করেন।
মিছিলে ‘আর কোনো দাবি নাই, নেছারাবাদ থেকে প্রার্থী চাই’ স্লোগান ওঠে। নেছারাবাদ উপজেলা সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে ওই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি মিয়ারহাট ও ইন্দেরহাটের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার মিয়ারহাটে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে মানববন্ধন হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পিরোজপুর-২ আসনে (কাউখালী-ভান্ডারিয়া-নেছারাবাদ) ভোটার সংখ্যার দিক থেকে নেছারাবাদ উপজেলার অবস্থান সবচেয়ে শক্তিশালী। এই উপজেলায় বহু ত্যাগী ও যোগ্য নেতা থাকায় এখান থেকে প্রার্থী দিলে বিএনপি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পুনর্বিবেচনা করে নেছারাবাদ থেকে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।
পিরোজপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হলেন ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমন। তিনি সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ছেলে। এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. ফকরুল আলম এবং একই উপজেলার সাবেক সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ আল বেরুনী সৈকত।
পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘প্রার্থী এখনো দল থেকে চূড়ান্ত হয়নি। ঘোষিত নামগুলো মূলত সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা। তাই মনোনয়ন না পাওয়া নেতারা মূল্যায়নের দাবিতে কিছু সভা-মিছিল করতেই পারেন। এটিকে আমরা দোষের চোখে দেখছি না, আবার খুব ভালোও বলছি না। তফসিল ঘোষণার পর সব ঠিক হয়ে যাবে।’