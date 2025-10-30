হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

‘আমি আওয়ামী লীগ করি, এটাই অপরাধ’

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

নেছারাবাদে গ্রেপ্তার ইউপি চেয়ারম্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘আমি আওয়ামী লীগ করি, এটাই আমার অপরাধ। এভাবে আওয়ামী লীগকে দমিয়ে রাখা যাবে না।’ মন্তব্য করেছেন পিরোজপুরের নেছারাবাদ সারেংকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. নজরুল ইসলাম। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে নেওয়ার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।

গতকাল বুধবার গভীর রাতে উপজেলার ছারছিনা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, একটি মামলার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে কোন মামলা সে বিষয়ে কিছু জানায়নি।

নজরুল ইসলামের স্ত্রী মোছা. মমতাজ বেগম তাঁর স্বামী নির্দোষ দাবি করে বলেন, ‘আমার স্বামীর নামে কোনো মামলা নেই। তিনি আওয়ামী লীগ করেন বলেই হয়তো তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

গ্রেপ্তার নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের মনোনয়নে উপজেলার ১০ নম্বর সারেংকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি পশ্চিম সোহাগদল শহীদ স্মৃতি বিএম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন।

জানতে চাইলে নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি আমিন বলেন, ‘একটি মামলায় চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

