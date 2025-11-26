হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

আজ প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্বোধন: নেছারাবাদে ব্যানারে হাস্যকর ভুল

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫। অথচ আজ থেকেই শুরু প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সামনে দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল, ভেতরে সারবদ্ধ ৩০টি স্টল, আর শেষ প্রান্তে মূল স্টেজ। সব মিলিয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী ২০২৫-এর পুরো আয়োজনে লেগেছে উৎসবের আমেজ। ‘দেশীয় স্নাত, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি’ স্লোগানকে সামনে রেখে আজ বুধবার, ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজন।

কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবেশ গেটের ঝকঝকে ব্যানারটি। কারণ, সেখানে উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের এক মাস পরে। গেটের এই অদ্ভুত ভুল দেখে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে হাস্যরস ও কৌতুকপূর্ণ আলোচনা। অনেকে মজা করে বলছেন, ‘মেলা তো আজ, কিন্তু গেট বলছে আগামী মাসে আসতে!’

প্রকৃতপক্ষে ২৬ নভেম্বর (বুধবার) সকালে নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম সরকারি স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় রয়েছে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।

স্বরূপকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক বলেন, ‘সকালে হাঁটতে গিয়ে গেটে নজর পড়ে। ব্যানার দেখে তো নিজেই তারিখ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম! পরে মোবাইলে দেখে নিশ্চিত হলাম আজ ২৬ নভেম্বর, ডিসেম্বর নয়। এত বড় ব্যানার প্রিন্ট দেওয়ার আগে আয়োজকদের একবার ভালো করে দেখা উচিত ছিল।’

স্বরূপকাঠি শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান খান বলেন, ‘প্রিন্টিং মিসটেক হতেই পারে, তবে দায়টা আয়োজকদেরই। ব্যানার প্রিন্ট দেওয়ার আগে বানান ও তথ্য যাচাই করা জরুরি।’

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাপষ কুমার ঘোষ বলেন, ‘আমি বাসায় আছি। আমাদের প্রদর্শনী ২৬ নভেম্বরই। ব্যানারে ২৬ ডিসেম্বর লেখা হয়েছে কেন, বিষয়টা দেখছি।’

তারিখের এই বিভ্রাট ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। তবে আয়োজনের প্রস্তুতি ও পরিবেশ দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রত্যাশা করছেন, ছোট ভুলের এই ‘মজার’ ঘটনা ছাপিয়ে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের মূল আয়োজনই আলোচনায় থাকবে।

