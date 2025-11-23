পিরোজপুরে গণপিটুনিতে এক ডাকাত নিহত, আহত অবস্থায় আটক ১

পিরোজপুর সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের পশ্চিম দুর্গাপুর গ্রামে ডাকাতির সময় গণপিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত অবস্থায় আরেকজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় লোকজন। শনিবার দিবাগত গভীর রাতে পশ্চিম দুর্গাপুর গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য অনুকুল চন্দ্র রায় ওরফে দুলালের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম মহারাজ ওরফে ‘টাক মহারাজ’ (৪০)। তাঁর বাড়ি বরিশাল জেলায়। আহত অবস্থায় আটক হওয়া ব্যক্তির নাম সবুজ হাওলাদার (৫৫)। তাঁর বাড়ি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি গ্রামে।
সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোল্লা রমিজ জাহান জুম্মা জানান, রাত আড়াইটার দিকে খবর পেয়ে সদর থানার উপপরিদর্শক রাধা রমনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখান থেকে আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় ব্যক্তিদের ধাওয়ায় অন্য ডাকাত সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক আসিফ জানান, সকালে দুজনকে জেলা হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে একজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, গণপিটুনিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
তবে ডাকাত দল অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘর থেকে সোনার চেইন, কানের বালা, শাঁখাসহ অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন দুলালের ভাই অমলেশ চন্দ্র রায়।