ছারছীনা দরবার শরিফের ১৩৫তম ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল শুরু, যোগ দেবেন মির্জা ফখরুল

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র ছারছীনা দরবার শরিফের ১৩৫তম তিন দিনব্যাপী ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল শুরু হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বাদ মাগরিব দরবারের পীর, আমিরে হিজবুল্লাহ হজরত মাওলানা শাহ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইনের জিকিরের তালিম ও তাৎপর্যপূর্ণ নসিহতের মধ্য দিয়ে মাহফিলের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

আজ শনিবার মাহফিলের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামীকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে যোগ দেবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর আগমনকে ঘিরে নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

তিন দিনব্যাপী এই মাহফিল চলবে শনি, রবি ও সোমবার। প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব দরবারের পীর সাহেব তালিম (ধর্মীয় শিক্ষা) দেবেন। দিনব্যাপী দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, ছারছীনা আলিয়া ও দ্বীনিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ দ্বীনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

মাহফিল আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, আগামী সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর অনুষ্ঠিত হবে মাহফিলের আখেরি মোনাজাত।

মাহফিলকে কেন্দ্র করে ছারছীনা দরবার এখন ভক্ত-মুহিব্বিনে ভরপুর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমান রিজার্ভ বাস, লঞ্চ, ট্রলার, ট্রাকসহ নানা যানবাহনে ইতিমধ্যে দরবার শরিফে উপস্থিত হয়েছেন।

স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সভাপতি কাজী কামাল হোসেন বলেন, ‘আমাদের দলের মহাসচিব ৩০ নভেম্বর ছারছীনা মাহফিলে আসবেন। জেলা বিএনপির নেতারা ইতিমধ্যে ছারছীনায় এসে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।’

কামাল হোসেন জানান, মহাসচিব ছারছীনায় জোহরের নামাজ আদায় করবেন। তবে তিনি উপজেলা বিএনপি বা সহযোগী সংগঠনের কোনো কার্যালয়ে যাবেন না। ছারছীনা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় হয়তো দু-একটি পথসভা হতে পারে, তবে তা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে নয়।

