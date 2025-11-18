হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের ভাই গ্রেপ্তার

পিরোজপুর প্রতিনিধি

শামীম শেখ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদবিষয়ক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের ছোট ভাই ও বেসরকারি শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের গুলশান-১ শাখার কর্মকর্তা শামীম শেখকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পিরোজপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁকে ঢাকা থেকে পিরোজপুরে আনা হয়েছে।

ডিবি পুলিশ সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার দুপুরে ডিবি পুলিশের একটি দল গুলশানের একটি এলাকা থেকে শামীমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর নামে পিরোজপুর সদর ও নাজিরপুর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

পিরোজপুর ডিবি পুলিশের ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারের পর শামীমকে পিরোজপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। বেসরকারি শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের গুলশান-১ শাখার কর্মকর্তা শামীম শেখের নামে পিরোজপুর সদর ও নাজিরপুর থানায় দায়ের হওয়া দুটি মামলা রয়েছে।

