সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজসহ স্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক চিফ হুইপ ও পটুয়াখালী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ, তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা সুলতানা ও ছেলে রায়হান সাকিবের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে দুদকের অনুমোদনক্রমে পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন ও সরকারি পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে কমিশনের অনুমোদন নিয়ে পৃথকভাবে মামলাগুলো রুজু করা হয়।
দুদকের পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহম্মেদ বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করেছেন এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। তদন্ত শেষে আদালতের নির্দেশক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।