দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

আজ সোমবার সকালে দশমিনা আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি খোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় আওয়ামী লীগের একটি কার্যালয় খোলার চার ঘণ্টার মাথায় ভাঙচুর করে ফের তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে দশমিনা সদরে নলখোলা এলাকায় অবস্থিত আওয়ামী লীগ কার্যালয়টিতে এ ঘটনা ঘটে।

এর আগে আজ সকাল ৭টার দিকে উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি খোলা হয় এবং মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, দশমিনায় আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বায়ক আবুল বশার ও তাঁর লোকজন গিয়ে কার্যালয়টিতে ভাঙচুর চালান। তাঁরা ফের কার্যালয়টি তালাবদ্ধ করে দেন।

উপজেলা যুবলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা আজ উপজেলা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবিসংবলিত ব্যানার প্রদর্শন করে অফিসে মিলাদ ও দোয়া করে মিছিল করেছি। আমরা শান্তির রাজনীতি করতে চাই। দশমিনা উপজেলায় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই।’

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আবুল বশার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানে পর আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা চোরের মতো উপজেলা আওয়ামী লীগের অফিস খুলেছে। এতে করে দশমিনা ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই অফিস আবার তালাবদ্ধ করেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘দশমিনা উপজেলার শান্ত পরিবেশ অস্থিতিশীল করার জন্য আওয়ামী লীগের কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক এই কাজ করেছে। যে দলের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ কারা হয়েছে, তারা কীভাবে এত সাহস পায়। এতে করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’

দশমিনা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আজ সকালে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতারা অফিস খুলে ব্যানার দিয়ে ছবি করে ১০ মিনিটের মতো ছিল। পরবর্তীকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে থানা-পুলিশ কাউকে পায়নি। ঘটনার বিষয় তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

