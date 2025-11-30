হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

যাত্রীবাহী বাস থেকে সাড়ে ১২ মণ শাপলাপাতা মাছ জব্দ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

জব্দ শাপলাপাতা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর বাউফলে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে শাপলাপাতা মাছের পাঁচটি বস্তা জব্দ করেছে বন বিভাগ। জব্দ করা মাছের মোট ওজন ৪৯৮ কেজি, যা প্রায় সাড়ে ১২ মণ। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে বাউফল থানাসংলগ্ন এলাকায় অন্তরা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাছ জব্দ করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি।

এ বিষয়ে বাউফল বন বিভাগের কর্মকর্তা বদিউজ্জমান সোহাগ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, অন্তরা পরিবহনের একটি বাসে শাপলাপাতা মাছ আনা হচ্ছে। পরে অভিযান চালিয়ে মাছগুলো জব্দ করি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জব্দ করা মাছগুলো বন বিভাগের হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ অনুযায়ী, শাপলাপাতা মাছ ধরা, মারা, পরিবহন বা বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সম্পর্কিত

ভালো নেই দশমিনার নৌকা তৈরির কারিগরেরা

কারখানা নদীর ভয়াল থাবায় বাউফলে হাজারো পরিবারের আর্তনাদ

শখের মাশরুম চাষ থেকে বাণিজ্যিক সাফল্য বাউফলের মিলনের

জামায়াতের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি: আলতাফ

পবিপ্রবিতে ‘স্বৈরাচারের ফাঁসি’ উপলক্ষে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

পটুয়াখালী-২ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যু

পটুয়াখালী-৩ আসনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন নুর

নিজ ঘরে দম্পতির ঝুলন্ত লাশ, চিরকুটে ‘একসঙ্গে কবর দেওয়ার’ অনুরোধ

পটুয়াখালীতে গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

কলাপাড়ায় গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা