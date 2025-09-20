মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ, ২১ ঘণ্টায়ও মেলেনি খোঁজ

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ধাওয়া খেয়ে নুরুল ইসলাম গাজী (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে আন্ধারমানিক নদের তীরে ভিড় করছে তাঁর স্বজন ও স্থানীয়রা।
নিখোঁজ নুরুল ইসলামের মেয়ে রুপা জানান, গতকাল দুপুরে তাঁর বাবা পৌর শহরের বাদুড়তলী এলাকায় একটি অটোরিকশায় বসে ছিলেন। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মাদকসহ অটোরিকশাচালককে আটক করেন। কর্মকর্তারা নুরুল ইসলামকে ধাওয়া করলে আত্মরক্ষার জন্য তিনি আন্ধারমানিক নদে ঝাঁপ দেন এবং নিখোঁজ হন।
শুক্রবার বিকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। তবে এখনো তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
কলাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার মো. আবুল হোসেন বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর থেকেই আমাদের একটি দল নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য কাজ করছে। এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
অন্যদিকে, কলাপাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইনচার্জ শাহিনুল কবির ধাওয়া করার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।