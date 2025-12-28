হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

এই মুহূর্তে বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো দল দেশ পরিচালনায় সক্ষম নয়: নুর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

গতকাল রাত ৯টার দিকে গলাচিপা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে বক্তব্য দেন বিএনপি জোটের প্রার্থী নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা বা দেশকে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী নুরুল হক নুর। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে গলাচিপা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘ব্যক্তিগত প্রাপ্তি কিংবা কোন দল কয়টি আসন পাবে, এসব বিষয় আমার কাছে মুখ্য নয়। দেশের মানুষ, ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি বলেন, ‘কোনো চাওয়া-পাওয়ার হিসাব এখানে নেই। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী দিনে বিএনপিকেই রাষ্ট্রক্ষমতায় দেখতে চাই।’

এ সময় আসনটিতে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী শিপলু খান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে নুর বলেন, ‘তারা দুঃসময়ে দলের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। বিএনপি বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা বিবেচনায় নিয়ে আমাকে এখানে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়েছেন। নির্বাচিত হলে দলীয় নেতা-কর্মীদের আগের মতোই উন্নয়ন ও সংসদীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখা হবে।’

নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নুরুল হক নুর বলেন, ‘দলের পক্ষ থেকে ঢাকার একটি আসন থেকে নির্বাচনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে চরাঞ্চলের মানুষের জন্য কাজ করার আগ্রহ থেকেই পটুয়াখালী-৩ আসনকে বেছে নিয়েছি। অন্তত একবার এই আসন থেকে সংসদ সদস্য হয়ে এলাকার মানুষের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে চাই।’

মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ও যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতা ইখতিয়ার রহমান কবির, পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শিপলু খানসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের একাংশের নেতা-কর্মী এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।

সম্পর্কিত

পটুয়াখালী-৩ আসনে নুরুল হক নুরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

যৌনকর্মীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ, কুয়াকাটায় জামায়াত নেতা বহিষ্কার

পটুয়াখালীতে বিএনপি নেতা হাসান মামুনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

পটুয়াখালীর দুমকী: পানির স্তর নেমে গেছে তীব্র সংকটে মানুষ

ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে দশমিনায় গণঅধিকার পরিষদের কালো পতাকা মিছিল

গরুতে ধান খাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৫

পটুয়াখালীর কলাপাড়া: এক রাখাইন পরিবারের ৪০ একর জমি দখল

দল মনোনয়ন দিল পটুয়াখালী-১, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা দিলেন পটুয়াখালী-৪ আসনে

বিএনপির মনোনয়ন বিরোধে বাউফলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছেই

দশমিনায় ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা