ভিডিও করায় শিশুকে মারধর এসআইর

পটুয়াখালীর বাউফলে মোবাইল ফোনে ভিডিও করায় এক শিশুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাউফল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
গতকাল শনিবার রাতে আহত শিশুকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সে স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই শিশু বাসার সামনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে মোবাইল ফোনে ভিডিও করছিল। এ সময় এসআই মাসুদুর রহমান ফোনটি কেড়ে নেন এবং শিশুটির কানে কয়েকটি চড়-থাপ্পড় মারেন। পরে তাকে পুলিশের গাড়িতে তুললেও স্থানীয় লোকজনের প্রতিবাদের মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়।
আহত শিশুটি বলে, ‘আমি শুধু বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলাম। তখন পুলিশ ফোনটা নিয়ে নেয় এবং আমাকে মারধর করে। এতে আমার কানে প্রচণ্ড ব্যথা হয়।’
প্রত্যক্ষদর্শী জালাল খন্দকার বলেন, ‘শিশুটিকে মারধর করে গাড়িতে তোলা হলে আমরা কয়েকজন মিলে তাকে পুলিশের হাত থেকে নামিয়ে আনি।’
ভুক্তভোগীর বাবা বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। পরে জানতে পারি ছেলেকে মারধর করে ফোন নিয়ে গেছে। পুলিশের ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাইনি। কিন্তু ব্যথায় সারা রাত ঘুমাতে পারেনি বলে স্থানীয়দের সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে আসি।’
অভিযুক্ত এসআই মাসুদুর রহমানের দাবি, জমিসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি ওই গ্রামে গেলে শিশুটি ভিডিও ধারণ করছিল। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, ‘আমি শুধু ফোনটি নিয়ে এসেছি।’
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নুরজাহান জানান, শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তবে কানের ব্যথার বিষয়ে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে এসআই মাসুদুরের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি স্বীকার করেছেন, শিশুটির মাথা ধরে ঝাঁকি দিয়ে ফোনটি নিয়েছেন।’