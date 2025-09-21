হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

গলায় কলা আটকে মৃত্যু

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

পটুয়াখালীর বাউফলে গলায় কলা আটকে মোতালেব (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের বড়ডালিমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মোতালেব ওই গ্রামের সোহেল প্যাদার ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বড় বোন মরিয়মের (৭) সঙ্গে খেলা করতে করতে কলা খাচ্ছিল শিশু মোতালেব। এ সময় হঠাৎ কলার একটি টুকরা গলায় আটকে সে শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকে। দ্রুত তাকে মোটরসাইকেলে করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শিশুর মা নাসরিন আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘ওকে শুধু কলা দিয়েছিলাম খেতে, তারপর আর কিছু বলতে পারি না।’

কাকা সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘ওকে হাসপাতালে আনার সময়ও শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পর আর বাঁচানো যায়নি।’

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক গোলাম মুস্তাহিদ তাসরিফ জানান, ‘শিশুটিকে আনার পরপরই পরীক্ষা করে দেখা যায় সে মারা গেছে।’

এ বিষয়ে বাউফল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

