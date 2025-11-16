হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

গণভোটের আইনি ভিত্তি নেই, ভবিষ্যতে জটিলতা তৈরি করতে পারে: রিজভী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আজ রোববার দুপুরে পটুয়াখালী সদর উপজেলার ছোট বিঘাই ইউনিয়নের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতির হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণভোট নিয়ে দেশে যে আলোচনা চলছে, তার কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ভোটের সঙ্গে গণভোট একসঙ্গে হলেও সমস্যা নেই। তবে আইনগত কাঠামো ছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে জটিলতা তৈরি করতে পারে।

আজ রোববার দুপুরে পটুয়াখালী সদর উপজেলার ছোট বিঘাই ইউনিয়নের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে এক দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতির হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন রুহুল কবির রিজভী। পরে সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা তিনি বলেন।

রিজভী বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চায়। কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে পিআর পদ্ধতি ও গণভোট নিয়ে নানা মহলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট বলেছেন, দেশে এখনো গণভোটের কোনো আইনি কাঠামো নেই।’

ডেঙ্গু পরিস্থিতি, নিত্যপণ্যের বাজার ও কৃষকের সংকটসহ জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে করা কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি দেশের স্বার্থবিরোধী ছিল বলে অভিযোগ করেন রিজভী। তাঁর দাবি, ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ চুক্তি এবং চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি অপারেটরের হাতে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘যেসব চুক্তি হবে, তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে হতে হবে। অতীতে কিছু চুক্তির শর্ত জনগণ জানতেই পারেনি। দেশের বন্দর ধীরে ধীরে বিদেশি কর্তৃত্বে গেলে তা নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের এসব বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। আমরা এখনো ড. ইউনূস সরকারের প্রতি আস্থা রাখি। সেই আস্থাকে দুর্বল করার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের নয়।’

এ সময় ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমান, জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশ সরকার কুট্টি, সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান টোটনসহ স্থানীয় বিএনপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

নির্বাচনের সময় দেশজুড়ে ৯ দিন বিশেষ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

বসতঘরে স্বামী ও স্ত্রীর লাশ, এলাকায় চাঞ্চল্য

পবিপ্রবিতে কর্মকর্তাকে চড়-থাপ্পড়, দুজনকে পদাবনতি

নুর না মামুন—বিতর্কে আবারও সংঘর্ষে বিএনপি–গণঅধিকার, আহত ৩১

জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের প্রার্থী নিয়ে নির্বাচনে নামতে চায়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

পবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ে জড়িত থাকায় ৩ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

ঘুমন্ত অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

পবিপ্রবিতে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের তদন্তে দুদক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা