১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও ১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজকে (৫২) ঢাকার আফতাবনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র্যাবের যৌথ দল।
পুলিশ জানায়, মদনপুরা ইউনিয়নের চন্দ্রপাড়া গ্রামের চৌমোহনী এলাকার মো. মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে শাহজাহান সিরাজের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা করেন। মামলার দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত তাঁকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা ঘোষণার পর ৫ আগস্ট তিনি এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে থানার এসআই মনিরুজ্জামান খানের নেতৃত্বে ঢাকা র্যাব-২ ও র্যাব-৩ সদস্যরা আফতাবনগরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে শাহজাহান সিরাজকে গ্রেপ্তার করেন।
এসআই মনিরুজ্জামান খান জানান, আজ রোববার সকালে গ্রেপ্তার শাহজাহান সিরাজকে বাউফল থানায় আনা হবে।