পটুয়াখালী-২ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যু

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

এস এম আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে ‘মাথাল’ প্রতীকের প্রার্থী ও গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আমজাদ হোসেন মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিন)। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আমজাদ হোসেন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার পর নিজ বাড়িতে অসুস্থতা অনুভব করলে দ্রুত তাঁকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই তাঁকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আমজাদ হোসেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর ২০১০ সালে গণসংহতি আন্দোলনের অঙ্গসংগঠন কৃষক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। পরে তিনি মূল দলে সম্পৃক্ত হন।

