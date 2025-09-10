বাউফলে জমিতে আমন রোপণে ব্যস্ত কৃষক

পটুয়াখালীর বাউফলে এখন মাঠজুড়ে কৃষকের আমন ধান রোপণের ব্যস্ততা চলছে। বর্ষার পানি নেমে আসায় উপজেলার কৃষকেরা জমিতে আমন রোপণের কাজে লেগে পড়েছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিকেরা হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে চারা রোপণ করছেন।
উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মাঠ ঘুরে দেখা যায়, প্রচণ্ড গরম ও কাদাপানির ভেতরেও কৃষকেরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জীবিকা ও পরিবারের অন্ন জোগানের আশায় তাঁরা প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন।
কৃষকেরা জানান, আমন ধানই এই অঞ্চলের প্রধান আয়ের উৎস। সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার রোপণে তেমন সমস্যা হয়নি। তবে সার, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরি দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা উদ্বিগ্ন।
বাউফল কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় মোট ৩৪ হাজার ৭১৮ হেক্টর জমিতে আমন ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে হাইব্রিড ২০ হেক্টর, উফশী ১৮ হাজার ৭৮৮ হেক্টর এবং স্থানীয় জাত ১৫ হাজার ৯১০ হেক্টর। এর বিপরীতে ইতিমধ্যে রোপণ সম্পন্ন হয়েছে মোট ২৮ হাজার ৩৮৪ হেক্টরে। এর মধ্যে হাইব্রিড ১০ হেক্টর, উফশী ১৫ হাজার ১২২ হেক্টর এবং স্থানীয় জাত ১৩ হাজার ২৫২ হেক্টর জমিতে চারা রোপণ শেষ হয়েছে।
বাউফল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মিলন বলেন, ‘আমন রোপণের জন্য এখন অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার-বীজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর আমনের বাম্পার ফলনের আশা করছি।’