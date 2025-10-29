পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) র্যাগিং ও শৃঙ্খলাভঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিন স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
আদেশে বলা হয়েছে, র্যাগিংয়ের পরিকল্পনা, নেতৃত্ব, সক্রিয় অংশগ্রহণসহ শারীরিক–মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে কৃষি অনুষদের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ও শহীদ জিয়াউর রহমান হল-১-এর আবাসিক ছাত্র ফারহান ইসরাক খান সুপ্তকে দুই সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হলো।
একই ঘটনায় মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ও শহীদ জিয়াউর রহমান হল-১-এর আবাসিক ছাত্র মো. নাফিউল আলম নাহিদকে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
এ ছাড়া কৃষি অনুষদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ও কবি বেগম সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক ছাত্রী ফারিয়া আক্তার নাতাশাকে ঘটনার মূল উসকানিদাতা এবং টিজ করার বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ করার দায়ে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়, বহিষ্কারের মেয়াদকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একাডেমিক বা আবাসিক এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আবুল বাশার খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে শাস্তি দিয়ে আমরা যেন শুধু স্বস্তি পাই—এমন ভাবনা নয়; আমাদের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে র্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাসে পরিণত করা।’