কলাপাড়ায় গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মোসা. মুকুল বেগম (৫০) নামের এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়নের নিশানবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুকুল বেগম ওই এলাকার হাফেজ হাবিবুর রহমানের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। নিহতের ২০ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাবিবুর রহমান পার্শ্ববর্তী মৌলভীতবক সুলতান মাস্টার বাড়ির জামে মসজিদের ইমাম। তিনি দুপুরের খাবার শেষে মসজিদে নামাজ পড়াতে যান। সে সময় তাঁর স্ত্রী ঘরেই অবস্থান করছিলেন। সন্ধ্যার পরে প্রতিবেশী এক নারী তাঁদের ঘরে এসে ওই নারীর লাশ দেখতে পেয়ে চিৎকার দিলে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে পুলিশে খবর দেন।
কলাপাড়া থানার ওসি জুয়েল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশের চেষ্টা চলছে।