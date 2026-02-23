হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

বাউফলে গাঁজাসহ যুবক আটক

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তিন কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের আয়নাবাজ গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক যুবকের নাম মো. শাহিন মল্লিক (৩২)। বাড়ি আয়নাবাজ গ্রামে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাউফল থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই মোফাজ্জেল হোসেন। এ সময় শাহিনের হেফাজত থেকে আনুমানিক তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান জানান, আটক শাহিন মল্লিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে হাসপাতালে ঢুকে হামলা-ভাঙচুর, আতঙ্কে রোগীরা

পটুয়াখালীতে প্রশাসনের বাজার তদারকি, ক্ষোভে দোকান বন্ধ

শহীদ মিনারে আলোকসজ্জা, সমালোচনা-আপত্তি

দশমিনায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার ঘিরে উত্তেজনা, এসআইকে ঘিরে রাখে ছাত্রদল

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার নেতৃত্বে দোকানে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

বাউফলে খালে মিলল যুবকের হাত-পা বাঁধা লাশ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

নুরকে যেসব মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান উপকূলবাসী

প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন নুর

পটুয়াখালীর তিনটিতে বিএনপি-সমর্থিতদের জয়, একটিতে জামায়াত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা