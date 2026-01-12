হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় পটুয়াখালীর যুবক নিহত, বাড়িতে মাতম

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

রফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে গাড়ির ধাক্কায় রফিকুল ইসলাম (৪০) নামের পটুয়াখালীর এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে রিয়াদে রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রফিকুলের বাড়ি পটুয়াখালী সদর উপজেলার ৯ নম্বর ছোটবিঘাই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাটাখালী গ্রামে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নিহত রফিকুলের সহকর্মী প্রবাসী ইউসুফ জানান, রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় রফিকুলের মৃত্যু হয়। গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে রিয়াদের জমজম ইসরা রোডে এ দুর্ঘটনা হয়।

পরিবার জানায়, পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে ২০২৩ সালে সৌদি আরব পাড়ি জমান রফিকুল। সেখানে তিনি নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবরে বাড়িতে শোকের মাতম চলছে।

নিহত রফিকুলের চাচা বারেক হাওলাদার জানান, অনেক ধারদেনা করে রফিকুলকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এখন তাঁর স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। লাশ দ্রুত দেশে আনতে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

সম্পর্কিত

বিজয় আমাদের হয়েই গেছে, ১২ ফেব্রুয়ারি শুধু আনুষ্ঠানিকতা: নুর

বাউফলে দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে, সহযোগিতার জন্য মা গ্রেপ্তার

‘নির্বাচন কমিশন ধানের শীষ দিলেও আপত্তি নেই’

ঘরে পড়ে ছিল গৃহবধূর গলাকাটা লাশ, পাশে বসে কাঁদছিলেন স্বামী

‘অনৈতিক সম্পর্ক’ ফাঁস করায় নিজের কিশোরী মেয়েকে হত্যা করান বাবা— আসামির স্বীকারোক্তি

দশমিনার শিক্ষক মাওলানা আবদুস ছত্তার আর নেই

পটুয়াখালী-৩ আসনে নুর-হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা

নুরুল হক নুরের সম্পদ আছে ৯০ লাখ টাকার, নেই স্বর্ণালংকার

খালেদা জিয়ার জানাজায় এসে মারা যাওয়া নিরব জনকণ্ঠের সাবেক কর্মী

জামায়াত প্রার্থী মাসুদের বাড়ি নেই, পেশা ব্যবসা ও পরামর্শক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা