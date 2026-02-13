হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন নুর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনের বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী নুরুল হক নুর প্রাথমিক ফলাফলে প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ট্রাক প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ৯৭ হাজার ৩২৩ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি বহিষ্কৃত নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন ঘোড়া প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৮১ হাজার ৩৬১ ভোট।

আজ শুক্রবার ভোরে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী এই ফল ঘোষণা করেন।

শহীদ হোসেন চৌধুরী বলেন, পটুয়াখালী-৩ আসনে পোস্টাল ভোটসহ ১২৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৮৭১ জন। ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ৩৭ হাজার ৯৬১ জন। এর মধ্যে বাতিল হয়েছে ৩ হাজার ৮৫৬টি।

বিজয়ী প্রার্থী নুর তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান মামুনের চেয়ে ১৫ হাজার ৯৬২টি বেশি ভোট পেয়েছেন। পটুয়াখালী-৩ আসনে ইসলামী আন্দোলন হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী আবু বকর সিদ্দিকী পেয়েছেন ৩৮ হাজার ১৮৮ ভোট। জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. শাহ আলম পেয়েছেন ১৬ হাজার ২৫৫ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম ফজলুল হক পেয়েছেন ৯৭৮ ভোট।

