বাউফলে খালে মিলল যুবকের হাত-পা বাঁধা লাশ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর বাউফলে একটি খাল থেকে মো. রাকিব মৃধা (২৫) নামের এক যুবকের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের মিলঘর এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়।

রাকিব আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের মহাশ্রাদ্ধী গ্রামের মৃত সোবহান মৃধার ছেলে। তিনি মিলঘর এলাকায় ঢাকাগামী ‘মুন পরিবহন’ ও ‘চেয়ারম্যান পরিবহন’-এর টিকিট কাউন্টার পরিচালনা করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বাউফল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম জানান, রাকিবকে গতকাল রোববার বিকেলেও এলাকায় দেখা গেছে। তবে রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা সকালে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর সন্ধান পাননি। তবে বিষয়টি থানায় জানানো হয়নি। পরে বিকেলে স্থানীয়রা খালে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয় এবং পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

এ বিষয়ে বাউফল সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আরিফ মোহাম্মদ শাকুর জানান, লাশ থানায় নেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

