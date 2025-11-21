চাটমোহরে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল যুবকের

পাবনার চাটমোহরে ট্রেনের ধাক্কায় হাফিজুল প্রামাণিক (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-ঈশ্বরদী রেলপথের চাটমোহর উপজেলার ডেঙ্গার ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাফিজুল পার্শ্ববর্তী ভাঙ্গুড়া উপজেলার মসজিদপাড়া এলাকার সাবের প্রামাণিকের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রাজশাহী থেকে সিল্কসিটি ট্রেনটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ডেঙ্গার ব্রিজ এলাকায় ওই যুবক রেললাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েন। এতে তাঁর মাথা, মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গা রক্তাক্ত জখম হয়।
পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই সিরাজগঞ্জ জিআরপির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল উদ্দিন বলেন, ইতিমধ্যে চাটমোহরে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়েছি। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।