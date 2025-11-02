হোম > সারা দেশ > পাবনা

মহাসড়কে মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতা, নিহত ১

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাহাদপুরে বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনায় এক তরুণ মারা গেছে। আহত হয়েছে আরও একজন।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের শাহজাদপুর উপজেলার টেটিয়ারকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তরুণের নাম মো. রুহান (১৭)। সে উল্লাপাড়া উপজেলা সদরের বাসিন্দা। আহত বাদশা একই উপজেলার সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে শাহজাদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এমদাদ হোসেন জানান, তিনটি মোটরসাইকেলে কয়েকজন তরুণ উল্লাপাড়া থেকে পাবনা অভিমুখে অতিরিক্ত গতিতে যাচ্ছিল। টেটিয়ারকান্দা এলাকায় পৌঁছে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছে আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই চালক রুহানের মৃত্যু হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় আরোহী বাদশাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে পাঠান।

শাহজাহাদপুর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) দেবব্রত বিশ্বাস জানান, লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

