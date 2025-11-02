২০১ বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে মামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটারবিরোধী আন্দোলনকারী ২০১ জন বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিরুদ্ধে ‘হয়রানি’র মামলা করায় নেসকোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঘণ্টা দুইব্যাপী ঈশ্বরদী বাজারে প্রধান ফটকের সামনে এ প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।
ঈশ্বরদী সচেতন নগরবাসীর ব্যানারে প্রতিবাদ সমাবেশে স্থানীয় ২৫টি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠকসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। এ সময় সর্বস্তরের মানুষ সমাবেশ স্থলে পথসভা ও দীর্ঘ মানববন্ধন করেন।
পথসভা থেকে বক্তারা আগামী তিন দিনের মধ্যে ২০১ বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে দায়ের করা ‘মিথ্যা’ মামলার প্রত্যাহার, প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাতিল ঘোষণা, নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর অপসারণ, বদলি ও মিটার রিডার নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তারে সময়সীমা বেঁধে দেন। অন্যথায় হরতালসহ ঈশ্বরদীতে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির পালন করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।
পথসভায় বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা মাহবুবুর রহমান পলাশ, ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের সহসভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদের সহসভাপতি জাহিদুল আলম সনু, সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি রেজাউল করিম শাহীন, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আতাউর রহমান পাতা, আমিনুর রহমান স্বপন, শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি নানু রহমান, সাবেক পৌর কাউন্সিলর আনোয়ার হোসেন জনি, ব্যবসায়ী আকরাম রায়হান বাবু প্রমুখ।
আন্দোলনের আরেক সংগঠক মাহবুবুর রহমান পলাশ বলেন, ‘আমরা বিদ্যুৎ গ্রাহক। ন্যায্য অধিকার নিয়ে আন্দোলন করার অধিকার আমাদের রয়েছে। তাই ঘোষিত দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে।’