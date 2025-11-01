হোম > সারা দেশ > পাবনা

ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 

ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী। অভিযানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আহসান হাবিব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডিকসির বিলে অবৈধভাবে সোঁতি বাঁধ দিয়ে পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে মাছ শিকার করছিলেন কয়েকজন অসাধু মাছশিকারি। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়।

এ ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, ১৯৫০ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।

ইউএনও বলেন, ‘অবৈধ সোঁতি বাঁধের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। অবৈধ সোঁতি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করতে দেওয়া হবে না।’

