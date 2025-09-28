হোম > সারা দেশ > পাবনা

রাজশাহীতে পাসপোর্ট করতে এসে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধ নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

প্রতীকী ছবি

রাজশাহীতে ট্রেনে কাটা পড়ে সাদেক আলী শেখ (৭০) নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে নগরের ভদ্রা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাদেক আলীর বাড়ি পাবনা সদরের ভরুয়াপাড়ায়। হজে যাওয়ার জন্য রাজশাহীতে পাসপোর্ট করতে এসেছিলেন তিনি।

রাজশাহী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়সাল বিন আহসান বলেন, বৃদ্ধ সাদেক আলী শেখ তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে যাচ্ছিলেন। এ জন্য বাস থেকে নেমে অসতর্কভাবে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। তখন ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশে আসা ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ওসি আরও জানান, এ ব্যাপারে পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। তাই মরদেহ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

