সড়কটি বিলীন হয়ে যাচ্ছে বড়াল নদে, দ্রুত সংস্কার দাবি

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 

পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের পশ্চিম রামনগর গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সড়কটি দিনে দিনে বিলীন হচ্ছে বড়াল নদে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের পশ্চিম রামনগর গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চলাচলের সড়কটি বিলীন হচ্ছে বড়াল নদে। অতিবৃষ্টির কারণে বড়াল নদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সড়কটি ভেঙে পড়েছে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, বড়াল নদের পশ্চিম পাশে পশ্চিম রামনগর গ্রামে যাতায়াতের সড়কটি বড়াল নদে ধসে পড়েছে। এতে করে ওই গ্রামের পাঁচ শতাধিক পরিবারকে চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সড়কটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।

ওই গ্রামের বাসিন্দা মানিক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রচুর পথচারী চলাচল করে। বর্তমানে বৃষ্টির কারণে সড়কটি ভেঙে বড়াল নদে বিলীন হচ্ছে। দ্রুত সংস্কার না করা হলে চলাচলের রাস্তা থাকবে না, নৌকায় পারাপার হতে হবে।

ওই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক আব্দুর রহিম বলেন, ‘শত শত মানুষ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করে। রাস্তাটি এমনভাবে ভেঙে বড়াল নদে চলে যাচ্ছে। লোকজন চলাচল করতে পারছে না। প্রচুর দুর্ভোগ বেড়েছে। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা দরকার। দ্রুত সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি।’

জানতে চাইলে বিলচলন ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য রেজাউল করিম বলেন, সড়কটি দ্রুত সংস্কার না করা হলে ক্রমান্বয়ে ভেঙে নদে পড়ে যাবে। ফলে দুর্ভোগ আরও বাড়বে এলাকাবাসীর। জনমানুষের কথা ভেবে অতি দ্রুত সংস্কার করা উচিত।

এ বিষয়ে চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোসা. নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, খোঁজে খবর নিয়ে সড়কটি সংস্কারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

