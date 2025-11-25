রাস্তার পাশে পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর লাশ, পরিবারের দাবি হত্যা

রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি ব্যবসায়ী মিলন হোসেন (৩৮)। সকালে রাস্তার পাশে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু কীভাবে ও কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে পারেনি পুলিশ। তবে পরিবারের দাবি, অজ্ঞাতনামা কেউ ডেকে নিয়ে তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে পাবনার সুজানগর উপজেলার শান্তিপুর গ্ৰামের রাস্তার পাশ থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। সুজানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত মিলন পার্শ্ববর্তী সাঁথিয়া উপজেলার হইজোর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিল না পরিবার। আজ সকালে সুজানগর উপজেলার শান্তিপুর গ্ৰামে রাস্তার পাশে একজনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
সুজানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান বলেন, পরিবারের সদস্যরা থানায় এসে মরদেহ শনাক্ত করেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। কীভাবে ও কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
এ ঘটনায় নিহত মিলনের বাবা আব্দুল জলিল বাদী হয়ে সুজানগর থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে নিহত মিলনের বাবা অভিযোগ করেছেন, গতকাল রাতে কেউ ফোনে ডেকে নিয়ে যায় মিলনকে। পরে তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে।