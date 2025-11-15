দুর্নীতির অভিযোগ: হাতিয়ার হরণী ইউপি সচিবের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ১ নম্বর হরণী ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এবং সেবার বিপরীতে অর্থ আদায়ের অভিযোগ তুলে তাঁকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ তিন শতাধিক স্থানীয় নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।
এ সময় বক্তব্য দেন হরণী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান দোলন, ইসলামী আন্দোলনের উত্তর শাখার সভাপতি মো. আবু যর গিফারী সুমন, হরণী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি তারিকুল মাওলা, হরণী ইউনিয়ন জাতীয় নাগরিক পার্টির সহসভাপতি গিয়াস উদ্দিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস হরণী ইউনিয়নের সভাপতি ইলিয়াস গাজী, হরণী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল এহসান জুয়েল, কৃষক দল হাতিয়া উত্তর শাখার সভাপতি হুমায়ুন কবির, হরণী ইউনিয়ন যুব আন্দোলন সভাপতি আসাদুল্লাহ গালিব, হরণী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. সাদ্দাম হোসেন, হরণী ইউনিয়ন জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিনিধি মো. রাসেল মাহমুদ প্রমুখ।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করে বলেন, সচিব নজরুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সরকারি বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে নিয়মিত অর্থ আদায় করছেন। ভিজিডি কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, জেলেদের চাল, ট্রেড লাইসেন্স এবং জন্মনিবন্ধনসহ অন্যান্য সরকারি সুবিধা পেতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের ঘুষ দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।
সদ্য চালু হওয়া অনলাইনভিত্তিক ভিজিডি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায়ও দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয় সচিবের বিরুদ্ধে। বক্তারা দাবি করেন, এসব অনিয়মের কারণে ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা আরও অভিযোগ করেন, সচিবের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন, ইউপি সদস্য এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সচিবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন।