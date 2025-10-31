নির্বাচন ঠেকানোর কোনো শক্তি নাই: শফিকুল আলম

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘রাজনৈতিক দল থাকলে মতবিরোধ থাকবে, একেক পার্টি একেক কথা বলবে, এটাই নিয়ম; সারা বিশ্বে এমনই হয়। কিন্তু কোনো উত্তাপই নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না। ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কারণ, অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটাকে ঠেকানোর কোনো শক্তি নাই।’
আজ শুক্রবার দুপুরে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘মাইন্ড ব্রিজ অ্যান্ড নলেজ কম্পিটিশন’-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শফিকুল আলম এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে অনেকগুলো বড় কাজ করেছে। সকলকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা দেশের মানুষের মঙ্গলে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং সকল দলের জন্য মঙ্গল—এমন সব কাজই করবে। ইতিমধ্যে সরকার জুলাই সনদ ডিক্লার (ঘোষণা) করেছে, জুলাই সনদে স্বাক্ষর হয়েছে। এর আগে অনেকগুলো কমিশন তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে, অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা গেছে, ট্রায়ালের কাজগুলোও হচ্ছে।’
প্রেস সচিব জানান, ‘আগামী ১৩ তারিখ কোর্ট হয়তো শেখ হাসিনার বিচারের দিনক্ষণ জানাবে। অন্যান্য যত ইস্যু আছে, সবগুলো ইস্যু নিয়েই কাজ হচ্ছে।’
এ সময় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুহাম্মদ ইসমাইলসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।