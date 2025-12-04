নোয়াখালীতে বিআরটিসির ডিপোতে দুটি দোতলা বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে বাস দুটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়া বাস দুটি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে ব্যবহার করা হতো। বুধবার দিবাগত গভীর রাতে সোনাপুর বিআরটিসির ডিপোতে এই ঘটনা ঘটে।
বিআরটিসি নোয়াখালীর ম্যানেজার (অপারেশন) আরিফুর রহমান তুষার জানান, প্রতিদিনের মতো ডিপোতে বাসগুলো আসার পর রাতে সিকিউরিটি গেট বন্ধ করে দেয়। রাত আড়াইটার দিকে হঠাৎ দুটি গাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখেন ভেতরে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দ্রুত তাঁরা আগুন জ্বলতে থাকা বাস দুটির পাশ থেকে অন্য গাড়িগুলো সরিয়ে নেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভান।
আরিফুর রহমান আরও জানান, দুর্বৃত্তরা রশি ব্যবহার করে বিআরটিসি ডিপোর দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে ঊধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পরে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
মাইজদী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শামসুল আলম জানান, খবর পেয়ে মাইজদী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।