পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে: মাহবুব উদ্দিন খোকন

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেছেন, ‘পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে, সংসদে মেজরিটি পেতে হবে। তা না হলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।’
মাহবুব উদ্দিন খোকন আরও বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী ২২ বছর বিএনপির ছায়াতলে থেকে আন্দোলন করেছে। এখন আওয়ামী লীগ পালিয়ে যাওয়ায় তারা নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি চাচ্ছে। আগামী নির্বাচনে ভোটারদের বিপুল ভোটে বিএনপি নির্বাচিত সরকার গঠন করবে।’
আজ রোববার দুপুরে সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহবুব উদ্দিন খোকন এসব কথা বলেন।
বজরা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সোনাইমুড়ী পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোতাহের হোসেন মানিক, দেওটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি দিদার হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।