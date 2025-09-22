অটোরিকশাচালকের হাতে প্রাইভেট কার, পুকুরে ডুবে গেল প্রাণ

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে প্রাইভেট কার চালানো শিখতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে রাজিব হোসেন (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রাজিব পেশায় একজন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ছিলেন বলে জানা গেছে।
আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার চৌমুহনী-মাইজদী সড়কে কাজীনগর সর্দার বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজিব হোসেন বেগমগঞ্জ উপজেলার জিরতলী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাদশা মিয়ার বাড়ির আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশাচালক রাজিব সকালে তাঁর একজন পরিচিত ব্যক্তির প্রাইভেট কার নিয়ে ড্রাইভিং করার জন্য একা বের হয়ে যান। গাড়ি চালানোর একপর্যায়ে চৌমুহনী-মাইজদী সড়কের পার্শ্ববর্তী কাজীনগর এলাকার সড়কে প্রবেশ করেন তিনি। এ সময় সর্দার বাড়ির সামনে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি নিয়ে সড়কের পাশের পুকুরের মধ্যে পড়ে যান তিনি। পরে স্থানীয় লোকজন ডুবন্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার করে বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করে।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, রাজিব পেশায় একজন অটোরিকশাচালক ছিল। তাঁর পরিবার বলছে রাজিবের ইচ্ছা ছিল প্রাইভেট কার চালানো, তাই সে নিজে নিজে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।