হাতিয়ায় যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গ্রেপ্তার

নোয়াখালীর হাতিয়া পৌরসভা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নিরব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। এর আগে মঙ্গলবার রাতে পৌরসভার সৈয়দিয়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নিরব উদ্দিন (৩৮) হাতিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর গুল্যাখালী গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ কয়ালের ছেলে। তিনি পৌরসভা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
পুলিশ জানায়, সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালতে নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে নিরবের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা জানান, নিরব উদ্দিন নাশকতা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।