হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

হাতিয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

নুর ইসলামের জমির ধান দুর্বৃত্তরা কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।

আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে হাতিয়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চর লটিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চর লটিয়া এলাকার মো. নুর ইসলাম তাঁর জমিতে কৃষিকাজ করেন। স্থানীয় জুলফিকার আলী, মনির উদ্দিন, মোছলেহ উদ্দিন, নিশন, রাজুসহ আরও সাত-আটজন তাঁর জমি দখলের চেষ্টা এবং নিয়মিত চাঁদা দাবি করছেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেন। ঘটনার দিন সকালে সংঘবদ্ধভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যান। বাধা দিতে গেলে তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং কিলঘুষি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী নুর ইসলাম বলেন, ‘আমি ২০১৩ সালে জমিটি খরিদ করি। নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করি এবং ভোগদখলে আছি। কোনো মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তরা জোর করে জমি দখলের চেষ্টা করছে।’

অভিযুক্ত জুলফিকার আলীর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, তিনি অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

দুর্নীতির অভিযোগ: হাতিয়ার হরণী ইউপি সচিবের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

নোয়াখালীতে সড়কে ছাত্রলীগের আগুন, আটক ১২

ঢাকায় লোক সমাগমের প্রস্তুতি, সুবর্ণচরের আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নোয়াখালীতে ৬ হাজার ইয়াবাসহ ২ মাদক কারবারি আটক

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে ভিডিও দেখিয়ে ‘ঘর পোড়ানোর’ মামলা; প্রতিবাদে মানববন্ধন

অঙ্ক না পারায় পিটিয়েছেন শিক্ষক; অচেতন ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি

সংসদ নির্বাচন: নোয়াখালীতে বিএনপির ৪ প্রবীণের সঙ্গে ২ নবীন

নোয়াখালী সরকারি কলেজে পরিবহনব্যবস্থার দাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

‘বিগত সময়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পুলিশকে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা